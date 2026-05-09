Kilise ayininde Bulgarca-Yunanca dil tartışması: Biz Yunan değiliz tepkisi

Edirne'de Sveti Georgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayin sırasında Bulgarca ve Yunanca ibadet dili konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle gerginlik çıktı. Kilise temsilcileri, Bulgarca ayin yapılmasına izin verilmediğini belirterek durumu eleştirdi.

Kilisede ayin esnasında bazı katılımcılar Bulgarca ibadet yapılması yönünde talepte bulunurken, mevcut programın Yunanca devam yapılacağı üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından ortamın sakinleştiği ve Edirne'de bulunan tüm Bulgar kiliselerinde ayin yapılmayacağı açıklandı.

Katılımcıların bir bölümünün yaşanan duruma tepki gösterdiği ifade edilirken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

"Kiliselerimizi ayine kapatıyoruz"

İstanbul ve Türkiye'deki Bulgar Ortodoks cemaatinin temsilcisi olarak aktif görev yapan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef (Dimitar Yotev), yaptığı açıklamada Bulgarca ayin yapılmasına izin verilmediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Yotev, "Bugün Bulgarca dilinde ayin yapılmasına izin verilmiyor. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ne benim cemaatim ne de Bulgar halkı böyle bir durumu hak ediyor. 62 yaşındayım, hiçbir zaman bu kadar fanatiklik ve saygısızlık yaşamadık. Ne bizim cemaatimiz yaşadı ne de siz. Kiliselerimiz mum yakmaya açıktır ama ayine kapalıdır, Bulgarca ayin olana kadar. Bundan sonra Metropolit Antiloti'nin tüm kiliselerimize girişi yasaklanmıştır. Ben yönetim kurulu başkanı olarak Rumca ayine izin vermiyorum" dedi.

"Aşırı bir fanatizm ve Bulgar halkına hakaret"

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Hristo Kopanov ise tarafların ibadet dili konusunun hassasiyetine dikkat çekerek, "Burada 200-300 kişi var, bir tane Yunan yok. Edirne Yunan Metropolit ayinin Yunanca yapılmasını ısrar ediyor. Buz kendi papazımızı getirdik. Onun üstüne daha yüksek rütbeli papaz yollamış. Ayini yapamazsın diyor. Burası bir Bulgar kilisesi. Biz İstanbul'da da da Bulgarca ayın yapıyoruz. Burada izin verilmemesi aşırı bir fanatizm ve Bulgar halkına hakaret. Kendi lisanlarında ibadet etme özgürlüğünü bir şekilde yasaklıyor" diyerek tepki gösterdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
