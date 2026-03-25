Edirne'de huzurevi sakinlerinden el emeği göz nuru sergi

Edirne'deki huzurevi sakinleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla çeşitli el sanatlarıyla ürettikleri ürünleri sergiledi. Ahşap boyama, takı tasarımı ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler yoğun ilgi gördü.

Edirne'de el sanatları öğrenen huzurevi sakinleri, ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla Merkez ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlıların ahşap boyama, takı tasarımı, örgü, çeşitli süsler ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı el emeği ürünler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kentteki bir alışveriş merkezi bahçesinde satışa çıkan takılardan çantaya, tepsilerden, ahşap boyamaya kadar geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan ürünler yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına katılan Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de huzurevi sakinleri ile sohbet ederek ürünlerden satın aldı.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla da birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, serginin artık geleneksel hale geldiğini ve her yıl yaşlılar haftasında sağlıklı bir şekilde yaş alan büyüklerin el emeği göz nuru ürünlerini alışveriş merkezinde sergilediklerini ifade etti.

Yaşlıların çeşitli ürünler ortaya çıkardıkça mutlu olduğunu belirten Tohumcu, "Burada görücüye çıkarıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımız tabii yapmış olduğu ürünlerden dolayı mutluluk duyuyorlar, bizler onları görünce çok mutlu oluyoruz, boş zamanlarını ne kadar güzel geçirdiklerini görüyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
