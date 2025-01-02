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Edirne'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezindeki trafiği olumsuz etkiledi. Selimiye Camii ve Meriç Köprüsü sis nedeniyle kayboldu. Yerel bir sakin, kar yağmaması nedeniyle sisin daha fazla oluştuğunu ve kış aylarında havanın kirlenmesinin sağlık sorunları yarattığını belirtti.

Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi. Kentin tarihi simgesi Selimiye Camii ve Meriç köprüsü sis arasında kayboldu.

Kar yağmamasından dolayı kentte sisin daha çok oluştuğunu ifade eden kent sakini Ali Ağırbaş, "Kış malum. Zemheri ayındayız sisin olması doğal. Selimiye Camii de sisten dolayı doğal olarak gözükmüyor. Kar yağsa daha iyi olur. Uzun zamandır bölgemizde kar yağmıyor. Kar yağdığı zaman malum mikroplar ölür. Çevremizde temiz hava olur. Çocuklarımızda karı dahi hiç görmeyenler var. Karın ne olduğunu unuttu çocuklarımız. Kış aylarında eskisi gibi kar göremiyoruz" dedi.

Kış aylarında hava kirliliğinden dolayı hastalık oluştuğunu belirten Ağırbaş, "Her ne kadar katı yakıttan doğal gaza geçilse de bazı bölgelerimizde soba yanmasından dolayı havada hafif bir hava kirliliği görülüyor. İnsanların kapalı ortamlarda bulunması rahatsızlıkları tetikleyebilir normaldir" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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