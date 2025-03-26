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Edirne'de Yaşlılara Saygı Haftası'nda El Emeği Sergisi Açıldı

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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Edirne'de huzurevinde kalan yaşlıların ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına katılanlar, yaşlıların yaratıcılığını ve üretime katkısını vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne'de, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda huzurevinde kalan yaşlıların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Bir AVM'de gerçekleşen serginin açılışına Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Huzurevi sakinlerinin yaptığı ürünler, görücüye çıkarak satışa sunuldu. Sergide, boyama, ahşap oyma ve örmeden oluşan el emeği ürünler yer alıyor.

Edirne Valisi Turgut Subaşı, şunları söyledi:

"Aslında insanın dinç, dinamik kalması, hafızasının yeni kalması aslında hep üretmesine, çalışmasına bağlı. Ne zaman boş kalırsan kendini işe yaramaz hissedersin. Halbuki her insanımız değerli ve her insanın her yaşta bu topluma vereceği değerler olduğunu burada görmüş oluyoruz."

"Canımız sıkılmıyor"

Huzuevi sakini Pakize Toker, "Bu gördüklerinin hepsinde elimiz vardır. Boyası, ne verildiyse onu yaptık. Şimdiye kadar ben çiftçiydim, işim çiftçilikti. Ama şimdi böyle şeyler yapıyoruz. Canımız sıkılmıyor ben zaten dışarı pek çıkmam bunlarla oyalanıyorum" dedi.

Huzuevi sakini Şerafettin Boztaşlı da "Vaktimiz çok iyi, eğlenceli geçiyor. İstediğimizde geziyoruz, boş zamanlarımızda bunları yapıyoruz. Boyama yaptık. Tahtaları hediyelik yaptık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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