Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Edirne'deki Camilerde Dua Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için, Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Eski Cami'de düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa ve millete sabır niyaz etti. Programda okunan Kur'an-ı Kerim, tesbihat, zikir ve salavatlar şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için, Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Eski Cami'de şehitler için düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, kılınan namazın ardından yaptığı konuşmada, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve milletimize sabır niyaz ediyorum. Nasıl ki vaktiyle ecdadımız Eski Cami'mizden İstanbul'u fethetmeye yürüdüyse, nasıl ki burası vaktiyle zikirlerin, tesbihatların, duaların mekanı olduysa bu sabah da burada şehitlerimize dua etmek için sabah namazı sonrası duada buluştuk. Allah'tan niyazımız, fethi kolaylaştırdığı gibi kar, yağmur çamur demeden kahramanca çarpışan Mehmetçiğimizin işini kolaylaştırması, onların mansur ve muzaffer olmasıdır. Bu sabah ilimiz başta olmak üzere tüm ülkemizdeki camilerde dualar ediliyor. Benim sizlerden istirhamım askerlerimiz düşmanla mücadele ederken birbirimize düşmememiz, aksine birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemizdir. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, daim kılsın" dedi.

Programda okunan Kur'an-ı Kerim, tesbihat, zikir ve salavatlar şehitlerin ruhuna bağışlandı. Program vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Başoğlu İstanbul Edirne Cami Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title