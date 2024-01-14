Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Edirne'deki Camilerde Dua Edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için, Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Eski Cami'de şehitler için düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, kılınan namazın ardından yaptığı konuşmada, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve milletimize sabır niyaz ediyorum. Nasıl ki vaktiyle ecdadımız Eski Cami'mizden İstanbul'u fethetmeye yürüdüyse, nasıl ki burası vaktiyle zikirlerin, tesbihatların, duaların mekanı olduysa bu sabah da burada şehitlerimize dua etmek için sabah namazı sonrası duada buluştuk. Allah'tan niyazımız, fethi kolaylaştırdığı gibi kar, yağmur çamur demeden kahramanca çarpışan Mehmetçiğimizin işini kolaylaştırması, onların mansur ve muzaffer olmasıdır. Bu sabah ilimiz başta olmak üzere tüm ülkemizdeki camilerde dualar ediliyor. Benim sizlerden istirhamım askerlerimiz düşmanla mücadele ederken birbirimize düşmememiz, aksine birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemizdir. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, daim kılsın" dedi.

Programda okunan Kur'an-ı Kerim, tesbihat, zikir ve salavatlar şehitlerin ruhuna bağışlandı. Program vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi. - EDİRNE