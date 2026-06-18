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Edirne'de Toplu Ulaşımda Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

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Edirne'de toplu ulaşım araçlarında unutulan kulaklık, gözlük, cüzdan gibi eşyalar bir ay içinde alınmazsa imha ediliyor. Yetkililer vatandaşlara eşyalarını almaları için çağrı yaptı.

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de toplu ulaşım araçlarında unutulan onlarca eşya sahiplerini bekliyor.

Edirne'de toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci, minibüslerde yolcuların en çok kulaklık ve gözlük unuttuklarını söyledi. Dilci, unutulan bazı eşyaların kıymetli olduğunu ifade eden Dilci, vatandaşların unuttuğu eşyaları almaları için çağrıda bulundu.

Unutulan eşyalar bir ay süre içinde almadığı taktirde imha edildiğini söyleye Dilci, "En çok kulaklıklar unutuluyor. Şemsiye, gözlük, cüzdan, kimlik, kent kart çok fazla unutuluyor. Çoğunu teslim ediyoruz ancak elimizde de çok fazla kalıyor. Kalan eşyaları da ara ara duyuru yapmak istiyoruz. Bunlar vatandaşlarımızın değerli eşyaları. Bir ay sonunda unuttuğu eşyaları kadememize götürülüp orada belli bir süre sonra imha edilmektedir. Bunları bir aydan fazla bekletme şansımız yok. Edirne halkına çağrımız, bir an önce gelin, unuttuğunuz eşyalarınızı alın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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