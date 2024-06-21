Üye Girişi
Haberler

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden O.T. yönetimindeki 34 HP 2411 plakalı otomobil, Maltepe köyü kavşağına geldiği sırada, karşı istikametten gelen O.B. yönetimindeki 59 T 9556 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada O.T. ve O.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. ve ticari takside bulunan G.B., B.D. ile S.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazayı görenler plaj şemsiyeleri ile yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edirne Keşan Yerel Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

 CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü

CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title