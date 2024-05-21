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Edirne'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden 177'nci yıl töreni

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Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü, Tapu Kadastro Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla tören düzenledi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün köklerinden aldığı güçle geleceğe baktığı ifade edildi.

Edirne'de Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden 177'nci yıl töreni

EDİRNE - Edirne'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Tapu Kadastro Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni düzenledi.

Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'in çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurumun kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akdemir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, köklerinden aldığı güçle geleceğe baktığını ifade etti.

Tapu Kadastro denince ilk akla gelen şeyin mülkiyet olduğunu belirten Akdemir, "Mülkiyet deyince de akla gelen bu topraklar için can veren şehitlerimizdir. Hiçbir yerde bu kadar çok şehidin verildiği bir coğrafya yoktur. Böyle bir coğrafyada hizmet vermekten gurur duyuyorum" dedi.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Edirne Yerel Haberler

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