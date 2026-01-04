Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Ciravoğlu: "Soğuk Algınlığı ve Gribal Enfeksiyonlarla İlgili İlaçların Satışında Ciddi Artışlar Var"

(EDİRNE) - Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, havaların soğumasıyla beraber Edirne'de soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla ilgili ilaçlara talebin arttığını belirtti.

Ciravoğlu, yaptığı açıklamada, kalabalık ortamlarda hastalıkların daha hızlı yayıldığını belirtti. Ciravoğlu, vatandaşların soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlardan korunmak için maske kullanmasında fayda olduğunu ifade ederek, hastalıklardan korunmak için hijyen koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ciravoğlu, gıda takviyelerinin doktor ve eczacıya sorulmadan kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Son günlerde eczanelerden soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla ilgili ilaçların satışında ciddi artışlar var. Çok fazla sayıda bu tür hastalıklar mevcut. Bunda etken havaların soğuması ve insanların bu hava değişimlerine, ani soğumalara adapte olamayışı. Burada daha çok grip ilaçları, solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili ilaçlar, o tür reçeteler çok daha fazla geliyor son günlerde. Ayrıca vatandaşın soğuk algınlığı ilaçlarıyla ilgili elden de talepleri oluyor. Burada asıl olan insanların kendisini koruması. Hastalığı tedavi etmekten daha öncelikli olan hastalığa yakalanmamaya çalışmak ve koruyucu önlemlere dikkat etmek. Bu tür enfeksiyonlar genellikle kabalık ortamlarda çok daha fazla yayılıyor. Dolayısıyla kalabalık ortamlara girildiğinde tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi maske kullanmakta yarar var. Herkesin bu şekilde kendisini korumaya çalışmasında fayda var.

İkinci faktör hijyen. Hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz lazım. Hayatın içinde normal olarak ellerimizle her şeyi tutuyoruz. Dolayısıyla ellerimizi iyice yıkamalıyız. Bir üçüncü konu da bağışıklığı üst düzeyde tutmak. Bağışıklığı üst düzeyde tutmak için doğru, dengeli beslenme ve düzenli uyku uyumaya gayret etmek lazım. Eğer bunlarla başarılı olunamıyorsa takviyeler de söz konusu olabilir. Gıda takviyesi dediğimiz bitkisel ilaçlar ve vitaminler de destek olabilir. Ancak bunlar için öncelikle bir doktora ve eczacıya danışmak gerekiyor, rastgele kullanmak doğru değil. Zaten diğer önlemlere insanlar uyduğu sürece herhangi bir ilaç takviyesine de gerek kalmayacaktır."