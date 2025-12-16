Edirne'nin Çeribaşı Köyü Sakinleri Rüzgar Enerji Santraline Karşı Ayakta

(EDİRNE) - İhraç edilen "Edirne Çeribaşı" kirazının üretimin yapıldığı, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı Köyü sakinleri, bahçelerinin yakınına kurulması planlanan rüzgar enerji santraline tepki gösterdi. CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Burada 'ocağına incir ağacı dikiyorlar' gibi rüzgar gülü dikmek istiyorlar. Biz temiz enerjiye karşı değiliz. Buradakiler de karşı değil, ama bu kirazlar nasıl döllenecek? Alternatif bir güzergah bulunmalı ve burada üretim devam etmeli" dedi.

Enez'in Çeribaşı Köyü'ne yapılmak istenen rüzgar enerjisi santraline bölge halkından tepki geldi. Alanda inceleme yapan CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, köyde yaşayan üreticilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, rüzgar enerji santralinin başka bir alana kurulması gerektiğini söyledi. Köy Muhtarı Tezcan Meriç, rüzgar enerji santralinin üretim sahasına dikilmesinin köy halkının sonu olacağını ifade etti.

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Kiraz yetiştiricileri burada. Badem, ceviz, hünnap, incir yetiştiriciliği, hayvancılık ve bahçecilik, kısacası her şey var. Buraya kadar çok güzel. Özellikle kirazları ihraç ediliyor ve sertifikalı. Buradaki sorun da şu tam buranın ortasına 'ocağına incir ağacı dikiyorlar' gibi rüzgar gülü dikmek istiyorlar. Biz temiz enerjiye karşı değiliz. Buradakiler de karşı değil, ama bu kirazlar nasıl döllenecek? Alternatif bir güzergah bulunmalı ve burada üretim devam etmeli. Ülkemizde madem gıda enflasyonu yaşıyorsak üretimle gıda enflasyonunu çözebiliriz. Buradaki üreticiler üretmek istiyorlar. Engel olmayalım. Hem enerji olsun hem üretim olsun."

"Biz enerjiye karşı değiliz"

Çeribaşı Köyü Muhtarı Meriç de 20 yılı aşkındır kiraz üreticiliği yaptıklarını ve Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Edirne'de ilk ihracata ürün veren köy biziz. Bulunduğumuz saha 1990 yılından beridir sulama sahası. Bu bölgede kiraz, ceviz, badem ve bütün ürünlerimiz yetişmekte. Bahçecilik yapılmakta. Köyün bütün gelir kaynağı bu bölgeden sağlanmaktadır. Biz buraları kaybedersek, rüzgar gülü dikilirse bizim köyümüzün sonu olacak. Ancak rüzgar gülleri dikildiği zaman bizim ürünlerimiz nasıl döl tutacak. Bunun bilimsel bir açıklaması var mıdır? Bunu neye göre dikiyorlar? Biz enerjiye karşı değiliz. Koyulacak bir sürü yer var. Bunu sulama sahamızın ve meyve bahçelerimizin içinde istemiyoruz."

Üretici Ahmet Karaca ise sahibi oldukları yerler gasbedilircesine, "bedel karşılığında alırız" denildiğini bildirerek, "Biz satmak istemiyoruz. Malımıza, toprağımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bu yanlış olarak verilen kararın bir an önce geri alınmasını istiyoruz" diye konuştu.