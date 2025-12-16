Haberler

Edirne'nin Çeribaşı Köyü Sakinleri Rüzgar Enerji Santraline Karşı Ayakta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Çeribaşı Köyü sakinleri, kiraz üretim sahasının yakınında kurulması planlanan rüzgar enerji santraline tepki gösterdi. Üreticiler, alternatif bir alan bulunması gerektiğini ve enerjiye karşı olmadıklarını belirtti.

(EDİRNE) - İhraç edilen "Edirne Çeribaşı" kirazının üretimin yapıldığı, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı Köyü sakinleri, bahçelerinin yakınına kurulması planlanan rüzgar enerji santraline tepki gösterdi. CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Burada 'ocağına incir ağacı dikiyorlar' gibi rüzgar gülü dikmek istiyorlar. Biz temiz enerjiye karşı değiliz. Buradakiler de karşı değil, ama bu kirazlar nasıl döllenecek? Alternatif bir güzergah bulunmalı ve burada üretim devam etmeli" dedi.

Enez'in Çeribaşı Köyü'ne yapılmak istenen rüzgar enerjisi santraline bölge halkından tepki geldi. Alanda inceleme yapan CHP 27. Dönem Edirne Milletvekili Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, köyde yaşayan üreticilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, rüzgar enerji santralinin başka bir alana kurulması gerektiğini söyledi. Köy Muhtarı Tezcan Meriç, rüzgar enerji santralinin üretim sahasına dikilmesinin köy halkının sonu olacağını ifade etti.

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Kiraz yetiştiricileri burada. Badem, ceviz, hünnap, incir yetiştiriciliği, hayvancılık ve bahçecilik, kısacası her şey var. Buraya kadar çok güzel. Özellikle kirazları ihraç ediliyor ve sertifikalı. Buradaki sorun da şu tam buranın ortasına 'ocağına incir ağacı dikiyorlar' gibi rüzgar gülü dikmek istiyorlar. Biz temiz enerjiye karşı değiliz. Buradakiler de karşı değil, ama bu kirazlar nasıl döllenecek? Alternatif bir güzergah bulunmalı ve burada üretim devam etmeli. Ülkemizde madem gıda enflasyonu yaşıyorsak üretimle gıda enflasyonunu çözebiliriz. Buradaki üreticiler üretmek istiyorlar. Engel olmayalım. Hem enerji olsun hem üretim olsun."

"Biz enerjiye karşı değiliz"

Çeribaşı Köyü Muhtarı Meriç de 20 yılı aşkındır kiraz üreticiliği yaptıklarını ve Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Edirne'de ilk ihracata ürün veren köy biziz. Bulunduğumuz saha 1990 yılından beridir sulama sahası. Bu bölgede kiraz, ceviz, badem ve bütün ürünlerimiz yetişmekte. Bahçecilik yapılmakta. Köyün bütün gelir kaynağı bu bölgeden sağlanmaktadır. Biz buraları kaybedersek, rüzgar gülü dikilirse bizim köyümüzün sonu olacak. Ancak rüzgar gülleri dikildiği zaman bizim ürünlerimiz nasıl döl tutacak. Bunun bilimsel bir açıklaması var mıdır? Bunu neye göre dikiyorlar? Biz enerjiye karşı değiliz. Koyulacak bir sürü yer var. Bunu sulama sahamızın ve meyve bahçelerimizin içinde istemiyoruz."

Üretici Ahmet Karaca ise sahibi oldukları yerler gasbedilircesine, "bedel karşılığında alırız" denildiğini bildirerek, "Biz satmak istemiyoruz. Malımıza, toprağımıza sahip çıkmak istiyoruz. Bu yanlış olarak verilen kararın bir an önce geri alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! Zirvedeki servet şaşkına çevirdi

Birinci değil, ikinci şaşırttı!
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...

AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
title