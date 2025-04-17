Edirne'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi yaralandı... Kaza anı kamerada

EDİRNE - Edirne'de yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki B.A idaresindeki 22 KC 966 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan F.D'nin kullandığı 22 ABS 768 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı araç kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.