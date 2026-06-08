Edirne Valiliği'nin Kalker Ocağı İçin "Çed Gerekli Değildir" Kararını İdare Mahkemesi İptal Etti

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal ve Hacıdanişment köyleri mevkisinde özel bir sektör tarafından yapılması planlanan kırma-eleme tesisi kapasite artışı projesine Edirne Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli geğildir" kararı, Edirne İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Lalapaşa ilçesinde Vaysal ve Hacıdanişment köyleri arasında bulunan kalker ocağını işleten firmanın kırma eleme tesisinin kapasitesini arttırması için Edirne Valiliği, "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararına karşı açılan dava sonuçlandı.

Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve köylüler, Edirne Valiliği kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, valiliğin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararını, 13 Mayıs'ta oy birliği ile iptal etmişti.

Davacılar adına vekilleri avukat Bülent Kaçar ve Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Dumancı, Edirne Kent Konseyi toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Kaçar, doğaya ciddi zarar verdiği gerekçesiyle, kalker ocağı kırma eleme tesisinin kapatılması gerektiğini ifade etti.

"EDİRNE İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARINI UYGULANSIN"

Avukat Bülent Kaçar, mahkemenin verdiği kararın uygulanması çağrısında bulunarak, "Bakanlığa ve Edine Valiliği'ne müvekkiller adına sesleniyoruz; Gecikmeksizin Edirne İdare Mahkemesi'nin kararını uygulayınız. Çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu kalker ocağını ve buna bağlı olarak kurulan kırma eleme tesisini ve bununla ilgili yapılan kapasite artışı tesislerini acilen kapatınız" dedi.

Kararın oy birliğiyle alınmasına dikkati çeken Kaçar, şunları kaydetti:

"Cantaş firmasının kalker ocağı kırma eleme tesisinin kapasite artışı için Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu ÇED gerekli değildir kararını Edirne İdare Mahkemesi 13 Mayıs 2026 günü oy birliğiyle iptal etmiştir. Cantaş şirketinin hukuka, bilime ve doğaya aykırı projelerine, isteklerine yetkililerce onay verilemeyeceği bir kez daha kanıtlanmıştır. Halkın iradesini tanımayanlara, Vaysal köylülerinin haklı itirazlarını görmezden gelenlere yanıtı yine yargı vermiştir. Kırma eleme tesisinin kapasite artışı proje kapsamındaki faaliyete geçmiştir. Habitat kaybı ve ekosistem parçalanması oluşmuştur ve tozuşma sonucu doğada tarım alanlarında olumsuz kayıplar da gerçekleşmiştir. Dava konusu çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının Edirne Valiliğince verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığı mahkeme kararına oy birliğiyle hükmetmiştir."

"DOĞAYA TARIMA VE DÖRT KÖYE HER GÜN YAPILAN BU İŞKENCEYİ ARTIK DURDURUNUZ"

Trakya yerleşimlerinin ve ovalarının su deposu olan Balkanların ve Yıldız Dağları'nın bu tür maden faaliyetlerine açılması Trakya'ya verilen en büyük zarar olduğunu anlatan Kaçar, "Bakanlığa ve Edine Valiliği'ne müvekkiller adına sesleniyoruz gecikmeksizin Edirne İdare Mahkemesi'nin kararını uygulayınız. Çok zararlı olduğu ortaya çıkan bu kalker ocağını ve buna bağlı olarak kurulan kırma eleme tesisini ve bununla ilgili yapılan kapasite artışı tesislerini acilen kapatınız. Doğaya tarıma ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi artık durdurunuz. Hukuka aykırı olduğu, doğaya zararlar verdiği bilirkişi raporları ve mahkeme kararlarıyla açıkça ispatlanmış olan başvurularına artık 'ÇED olumlu ve ÇED gerekli değildir.' kararları vermeyiniz" diye konuştu.

"ŞİRKETİN KAR VE RANT UĞRUNA ORMANLARIMIZI, DOĞAMIZI KAYBETTİK"

Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Dumancı da kararı olumlu bulduklarını ifade ederek, "Vaysal Köyü Kalkınma Kooperatifi ve köylüleri olarak Edirne Valiliği makamının mahkeme kararını acilen uygulayarak şirketin kapasite artışı kapsamında kurduğu tüm kırma eleme tesislerinin sökülmesini istiyoruz. Bizler yıllardır bir şirketin kar ve rant uğruna ormanlarımızı, doğamızı kaybettik. Vaysal köylüleri olarak her zaman bilimin ve hukukun üstünlüğüne inandık ve hep birlikte mücadele ederek yine başardık. Ancak 'artık yeter' diyoruz, Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri'ne göre halkın istediği hiçbir proje, hiçbir yatırıma izin ve onay verilemez" dedi.

Kaynak: ANKA