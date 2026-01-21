Haberler

Edirne'de huzurevinde sıra gecesi: Gönüller bir oldu, yüzler güldü

Edirne'de huzurevi sakinleri için düzenlenen sıra gecesi programı, müzik ve oyunlar eşliğinde keyifli anlara sahne oldu. İl Müdürü Harun Tohumcu’nun türkü söylemesiyle renklendirilen etkinlik, yaşlılar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Edirne'de huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen sıra gecesi programı, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde organize edilen etkinlikte, yaşlı vatandaşlar müzik, türkü ve oyunlar eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Huzurevi sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen programda, geleneksel sıra gecesi kültürü yaşatıldı. Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğruldu, hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu. Samimi ve sıcak bir atmosferin hakim olduğu gecede, yaşlılar gönüllerince eğlenerek moral depoladı.

Programda konuşan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, sıra gecelerinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu sıra gecesini her kış yapmaya çalışıyoruz. Burada birlikte eğleniyor, birlikte gülüyor ve birlikte mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alan İl Müdürü Harun Tohumcu'nun türkü söylemesi salonda alkışlarla karşılandı. Huzurevi sakinleri ve katılımcılar, söylenen türkülere hep birlikte eşlik etti. Bazen neşeli, bazen duygu dolu anlar yaşandı. Oyun havalarıyla coşkunun arttığı gecede, huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve personel aynı duyguda buluşarak keyifli bir akşam geçirdi. Duygu dolu anların yaşandığı sıra gecesi, yaşlıların yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde ise güzel bir hatıra bıraktı. - EDİRNE

