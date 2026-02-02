Edirne'de Berat Kandili idrak edildi

Edirne'de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Uzunköprü Muradiye Camii de kandil gecesi yeniden ibadete açıldı.

Edirne'de Berat Kandili dolayısıyla Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Vaazda kandil gecelerinin manevi önemine dikkat çekilirken, namaz sonrası cami çıkışında salep ikramında bulunuldu.

Öte yandan Uzunköprü ilçesindeki Uzunköprü Muradiye Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Berat Kandili gecesi yeniden ibadete açıldı. Aslına uygun şekilde yenilenen camide ilk namaz kılınırken, açılış ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - EDİRNE