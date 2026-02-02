Haberler

Edirne'de Berat Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Edirne'de Berat Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar, restorasyonu tamamlanan Uzunköprü Muradiye Camii'nin açılışında bir araya geldi. Eski Cami'de düzenlenen programda dualar edilip, ilahiler okundu.

Edirne'de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Uzunköprü Muradiye Camii de kandil gecesi yeniden ibadete açıldı.

Edirne'de Berat Kandili dolayısıyla Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Vaazda kandil gecelerinin manevi önemine dikkat çekilirken, namaz sonrası cami çıkışında salep ikramında bulunuldu.

Öte yandan Uzunköprü ilçesindeki Uzunköprü Muradiye Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Berat Kandili gecesi yeniden ibadete açıldı. Aslına uygun şekilde yenilenen camide ilk namaz kılınırken, açılış ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

