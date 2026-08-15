Edirne'de balya işçilerinin sıcakla mücadelesi

Edirne'de haziran ayında başlayan biçim ve balya sezonunda sona yaklaşılırken, 35-40 derece sıcaklıkta çalışan işçiler ekmek parası için tarlalarda ter döküyor.

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde haziran ayında başlayan biçim ve balya sezonunda sona yaklaşılırken, 35-40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen işçiler ekmek parası için çalışmayı sürdürüyor. İşçiler, yaklaşık iki aydır köylerde balyaların taşınması ve istiflenmesi işinde ter döküyor.

"Şimdiki gençler artık bu işi yapmıyorlar"

Büyükdöllük Köy Muhtarı Ahmet Kezer, biçim ve balya sezonunun sonuna geldiklerini belirterek, "Haziran ayının yirmisinden beri sezondayız. Yani biçim ve balyaya girdik. Balyada artık sonlara geldik. Burada iki üç günlük işimiz var daha. Ondan sonra sonlayacağız. Uzunköprü'den gelen vatandaş arkadaşlarımız var. Onlar bize burada taşımada yardımcı oluyorlar. Hayvanlara vereceğimiz samanı evlerimize indiriyorlar. Yevmiyeleri balyaya 25 bin lira. İndir bindir 25 bin lira para alıyorlar. Bin tane balya çekse 25 bin TL para alıyorlar, aralarında bölüşüyorlar. 35 derece, 40 derece sıcaklardan haziran ayından beri o arkadaşlar hala uğraşıyorlar. Bize kalsa biz yapamayız. Önceden belki babalarımız yapıyordu ama şimdiki gençler artık bu işi yapmıyorlar. Allah razı olsun Uzunköprü'den kardeşlerimiz bize geliyorlar. Haziran'dan bu zamana kadar burada kalıyorlar. Onlara kalacak yer gösteriyoruz. Ailelerinden ayrı bu zamana kadar bizim kahrımızı çekiyorlar ve işimizi yapıyorlar. Bittikten sonra da Uzunköprü'ye, memleketlerine dönüyorlar" dedi.

"Mecbur ekmek parası"

Traktör römorkuna tarladaki balyaları yükleyen Tayfun Bozkurt ise sıcak hava altında çalışmanın zorluğuna rağmen ekmek parası için mücadele ettiklerini belirterek, "Sıcak hava bizi çok zorluyor. Ama her şeyden öncesi mücadele etmek zorundayız. Sıcak hava şartları bizi tabii ki de zorluyor ama çalışmadan da olmuyor. Mecbur ekmek parası. Gurbetteyiz, ailemizi bırakıp zor şartlar altında buraya geliyoruz. Sağ olsun muhtarım da bize öncelik ediyor. Bizi zor zamanlarda yalnız bırakmıyor" dedi.

"İşin sonlarına doğru geldik"

Balya işçisi Nazir Bozkurt da, "On seneden beri geliyoruz. Zor da olsa alıştık. Yapacak bir şey yok. İşin sonlarına doğru geldik. Ekmek davası diyelim" diye konuştu.

"Para kazanmak da bayağı bir zor"

Her yıl balya işinde çalışmak için bölgeye geldiklerini belirten Sezer Çolak ise "Buraya her sene geliriz. Otuz, kırk bin balya falan yaparız. Otuz derecenin altında bazen çalışıyoruz, bazen yirmi beş oluyor, kırk oluyor. Para kazanmak da bayağı bir zor yani. Onun için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı