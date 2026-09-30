Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İKAS test edildi

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Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test çalışması gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen test öncesinde siren sesi nedeniyle vatandaşların panik yapmaması yönünde anons yapıldı. Anonsun ardından yüksek ses seviyesinde sirenler çalındı.

Yetkililer, gerçekleştirilen uygulamanın teknik test amacı taşıdığını ve herhangi bir afet ya da acil durum anlamına gelmediğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı