Edirne'de 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden 11 Yaşındaki Ateş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne’de oturdukları dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 11 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ateş Ender Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Lala Şahinpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ateş Ender Demir, ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairelerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ateş Ender Demir kurtarılamadı.

Küçük Ateş Ender için Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Demir ailesinin yanı sıra, Ateş Ender'in öğretmenleri, okul arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Cenaze töreninde Demir ailesinin gözyaşları sel oldu.

Törenin ardından Ateş Ender Demir'in cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
