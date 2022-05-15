Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden iş adamları Sururi Ferruh Akgün'ün babaları, Akgün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Edip Akgün (80) Erzurum'da toprağa verildi.

Solakzade Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İçişleri eski Bakanı Sebahattin Öztürk, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, İş adamı Can Dikmen, Kayak Federasyonu Başkan Yardımcısı Cafer Nuroğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar, Terzioğlu Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Faruk Terzioğlu,Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Edip Akgün'ün cenazesi Asri Mezarlıkta aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel