Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakımda olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini sunarak, hekimlerden Akbayram'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonra açıklamalarda bulunan Başarır, "Bugün bu ülkenin gerçek bir değeri, büyük bir değeri Edip ağabey, Edip Akbayram için buradayız. Dualarımız kalbimiz onunla, o 3 yıl önce Hamburg'da bir konserinde, o gün doğum günümdü 'nice nice yıllara' demişti, Nazım'ın şiiriyle seslenmişti. Biz de nice nice yıllara diyoruz Edip ağabey, daha çok güzel yapacak işlerimiz var. Edip ağabey çok kıymetli bu ülke için 86 milyon için, bizler için. Dediğim gibi sağlığının iyiye gitmesini, aramıza dönmesini yürekten istiyoruz. Doktorlar aniden geldi, hepimiz heyecanlandık. Doktorlar şunu söyledi, 'şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor' dedi. Bu bizi çok mutlu etti. Bu 48 saat çok önemli, hepimiz dua etmeliyiz Edip ağabey için. Dualarımız, kalbimiz onunla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL