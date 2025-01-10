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Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ünlü sanatçı Edip Akbayram'ı hastanede ziyaret ederek, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve hekimlerden sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başarır, Akbayram'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Sanatçı Edip Akbayram'ın yoğun bakımda olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini sunarak, hekimlerden Akbayram'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonra açıklamalarda bulunan Başarır, "Bugün bu ülkenin gerçek bir değeri, büyük bir değeri Edip ağabey, Edip Akbayram için buradayız. Dualarımız kalbimiz onunla, o 3 yıl önce Hamburg'da bir konserinde, o gün doğum günümdü 'nice nice yıllara' demişti, Nazım'ın şiiriyle seslenmişti. Biz de nice nice yıllara diyoruz Edip ağabey, daha çok güzel yapacak işlerimiz var. Edip ağabey çok kıymetli bu ülke için 86 milyon için, bizler için. Dediğim gibi sağlığının iyiye gitmesini, aramıza dönmesini yürekten istiyoruz. Doktorlar aniden geldi, hepimiz heyecanlandık. Doktorlar şunu söyledi, 'şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor' dedi. Bu bizi çok mutlu etti. Bu 48 saat çok önemli, hepimiz dua etmeliyiz Edip ağabey için. Dualarımız, kalbimiz onunla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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