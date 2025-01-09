Edip Akbayram Hastaneye Kaldırıldı

İSTANBUL (İHA) – Usta sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süredir hastanede zatürre tedavisi gören ve yeni taburcu olan usta sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. - İSTANBUL