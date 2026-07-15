Erzincan Valisi Aydoğdu, Edebük Şehitliği'nde Şehitleri Andı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edebük Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla andı.

Ziyarete, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Program kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.

Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, vatanın bağımsızlığı ve milletin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Programda, kahraman gazilere de şükran duyguları ifade edildi.

Edebük Şehitliği'ndeki anma programı, edilen duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı