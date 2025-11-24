Edebiyat Öğretmeni Ahmet Şahin, Kabri Başında Anıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2022 yılında vefat eden Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Şahin, öğrenci ve meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ile şube müdürleri Ramazan Ulu, Adem Limon ve öğrencileri 2022 yılında vefat eden Bozyazı Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Şahin'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak merhum öğretmen için dua edildi. Heyet, ziyaretin ardından öğretmenin ailesine giderek başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, vefa kültürünün önemine dikkat çekerek, eğitim camiasına emek veren tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.