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Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Şuhut'u Gezdi

Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Şuhut'u Gezdi
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Şuhut ilçesinde kültürel bir gezi düzenleyerek yerel tarihi ve kültürel mirası keşfetti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Şuhut Keşkek Evi ve Atatürk Evi'ni ziyaret ederek ilçenin kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıdı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Şuhut ilçesine düzenlenen kültürel gezi kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cengiz Sarıkürkcü, Doç. Dr. Bülent Kırkan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem Kargın Solmaz ve Fakülte Sekreteri Yasemin Balta'nın da katılımıyla gerçekleşen gezide, öğrenciler hem yöresel lezzetlerle tanıştı hem de tarihi bir yolculuğa çıktı. İlk olarak Şuhut Keşkek Evi'ni ziyaret eden öğrencilere, ilçenin coğrafi işaretli yöresel yemeği olan keşkeğin ikramı yapıldı. Burada yerel kültüre dair bilgiler de alan öğrenciler, ardından Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Atatürk Evi'nde duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini yerinde görmenin heyecanını yaşadı. Ziyaretler, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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