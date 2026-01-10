Haberler

Kastamonu'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Kastamonu'da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ebediyete irtihal eden gazeteciler ve şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Kastamonu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, ebediyete irtihal eden gazeteciler ve şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından şehitler ve 1,5 asırdır Kastamonu yerel basınına hizmet ederek ebediyete irtihal eden gazeteciler için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler dolayısıyla mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Akşam namazına müteakiben Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde gerçekleştirilen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Daha sonra gerçekleştirilen mevlid-i şerif programında dualar edildi. Dernek Başkanı Sarı, katılımcılara teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Sadettin Saran, Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111'nci gününde başardı

Ali Koç'un 1834 günde yaptığını 111 günde gerçekleştirdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını gören Arda hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını görünce hemen telefona sarıldı