Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Ebe Büşra Bilir, Başarı Belgesiyle Onurlandırıldı

Ebe Büşra Bilir, Başarı Belgesiyle Onurlandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ebe Büşra Bilir'i vatandaşların sağlığına yaptığı katkılardan ötürü ödüllendirdi. Bilir, kritik bir durumda bir anne ve bebeğini hayati tehlikeden kurtararak, önleyici sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Çocuk, Ergen ve Kadın Sağlığı (ÇEKÜS) biriminde görev yapan Ebe Büşra Bilir'i, vatandaşların sağlığına yaptığı katkılar nedeniyle Başarı Belgesi ile onurlandırdı.

Ebe Büşra Bilir, dikkatli takibi ve erken teşhis yeteneği sayesinde bir anne adayı ile bebeğini hayati tehlikeden kurtararak kadın doğum uzmanına zamanında yönlendirdi. Bu örnek olay, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi bir kez daha ortaya koydu.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, yaptığı açıklamada, "Ebe Büşra Bilir'in özverili çalışmaları, vatandaşlarımızın sağlığını koruma hedefimize büyük katkı sağlamıştır. Bu başarı, önleyici sağlık hizmetlerinin ne kadar kıymetli olduğunun göstergesidir. Tüm sağlık çalışanlarımızın gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.