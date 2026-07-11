Düziçi'nde Traktör Tamiri Yapan 16 Yaşındaki Genç İş Kazasında Yaşamını Yitirdi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktör tamiri yaptığı sırada hidrolik aksamına sıkışan 16 yaşındaki Yiğit Mehmet Kesme hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktör tamiri yapan 16 yaşındaki stajyer öğrenci Yiğit Mehmet Kesme, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Kesme için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kesme'nin can verdiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA