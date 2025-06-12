Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, video konferans sistemiyle(VKS) gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, düzensiz göç sorunu ele alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında valilikler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapılan Bölge Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valiliği koordinesinde VKS yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bayburt Valiliği olmak üzere toplam 5 il valiliği yer aldı. Düzensiz göçle etkin mücadele için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgesel değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT