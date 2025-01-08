Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
ABD'nin California eyaletinde korkutan yangın: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

Ülkeyi ayağa kaldıran yangın! 30 bin kişi yerinden oldu
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"

Düzceli Teyze, 'Türkiye İçin İyilik Vakti' Kampanyasına 10 Maaş Bağışladı

Düzceli Teyze, 'Türkiye İçin İyilik Vakti' Kampanyasına 10 Maaş Bağışladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'den bir hayırsever, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Türkiye İçin İyilik Vakti' kampanyasına biriktirdiği 10 aylık maaşını bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, bu anlamlı bağışı kabul ederek hayırsever teyzeyi kutladı.

Düzce'den Türkiye İçin İyilik Vakti yardım kampanyasına Düzceli teyze 10 maaşını bağışlayarak örnek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye İçin İyilik Vakti" yardım kampanyasına anlamlı bir destek geldi. Yardım kampanyasına katılmak için biriktirdiği 10 aylık maaşını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayan hayırsever bir vatandaş, örnek davranışıyla takdir topladı. Yapılan bağışın kabulü için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) adına Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, bağışı kabul ederken duygularını paylaştı. Aydın, "Yapılan yardımlar çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla hayırsever teyzemizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak, yapmış oldukları hayırları kabul eylesin" diyerek bağış yapan vatandaşa teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
img

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt
img

Soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

Silahını ateşleyen emekli bekçi metrobüstekilere ecel terleri döktürdü
Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı

Antrenörün sözleri ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı

Son Dakika Haberleri

8 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (8 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ocak Erzurum'da nerede deprem oldu? Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ocak Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.