Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek 72 yaşında vefat etti

Uzun süredir rahatsızlıkla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Gümüşova'da gerçekleştirildi.

Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, 72 yaşında vefat etti. Uzun süredir devam eden tedavisinin ardından vefat eden Kıbrıs Gazisi için askeri tören düzenlendi.

Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında hayata veda eden Gazi Çiçek için Gümüşova İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde askeri tören düzenlendi. Tören sonrası Gümüşova Merkez Camii'ne getirilen Kıbrıs Gazisi'nin naaşı başında helallik alınarak, cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Mehmet Ali Çiçek'in naaşı Gümüşova Mezarlığı'na defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
