Düzceli hacı adayları kutsal topraklara gönderildi - Haberler

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Düzceli hacı adayları kutsal topraklara gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzceli hacı adayları kutsal topraklara gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.

Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftüleri, daire personelleri, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Vali Atay, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından hacı adayları dualarla uğurlandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rüstem Can Düzce Cami Yerel Haberler

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