Düzce Yığılca'da Heyelan Sonrası Su İsale Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşanan heyelan sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturulan alternatif ulaşım güzergahı üzerinde su isale hattı bağlantı çalışmalarına devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi bölgedeki heyelan sebebiyle vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hacıyeri ve Hocatman köyleri grup yolunda meydana gelen heyelan sebebiyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturduğu alternatif ulaşım güzergahı üzerinde su isale hattı bağlantı çalışmaları sürüyor. - DÜZCE