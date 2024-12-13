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Düzce Yığılca'da Heyelan Sonrası Su İsale Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Yığılca'da Heyelan Sonrası Su İsale Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşanan heyelan sonrası vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif ulaşım güzergahı üzerinde su isale hattı bağlantı çalışmaları sürdürülüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşanan heyelan sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturulan alternatif ulaşım güzergahı üzerinde su isale hattı bağlantı çalışmalarına devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi bölgedeki heyelan sebebiyle vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hacıyeri ve Hocatman köyleri grup yolunda meydana gelen heyelan sebebiyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için oluşturduğu alternatif ulaşım güzergahı üzerinde su isale hattı bağlantı çalışmaları sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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