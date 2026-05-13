Düzce ve Safranbolu TSO'dan stratejik iş birliği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Safranbolu TSO arasında gerçekleştirilen imza töreninde Kardeş Oda protokolü imzalandı. Protokol, turizm ve sanayi alanında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Safranbolu TSO arasında Kardeş Oda protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Meclis Başkanı Cengiz Ünal, her iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Erdoğan Bıyık, bölge odalar ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, "Bölgemizin gelişimi için, planlı ve istikrarlı büyüme hedeflerimize ortak çalışmalar ile ulaşmaya çalışıyoruz. Düzce'den başlatmış olduğumuz Turizm atağında bölgemizi de kapsayan önemli adımlar atıyoruz. Batı Karadeniz Bölge Destinasyonu çalışması ile bölgemizin turizm potansiyellerini verimli şekilde değerlendirmeyi, konaklamalı turizm pastasından bölge olarak hak ettiğimiz payı almayı amaçlıyoruz. Bugün burada Safranbolu TSO ile yapmış olduğumuz Kardeş Oda protokolü hem turizm hem de sınai konularda kapsamlı iş birliklerini kapsıyor. İmzaladığımız protokolün odalarımıza, üyelerimize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erol Altuntepe, Yörex fuarında Safranbolu Safranı ve Konuralp Pirincini bir araya getirerek atılan adımın bugün Kardeş Oda Protokolü imzalanması aşamasına gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını, protokol ile bölgenin kazanımlarının daha da artacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kardeş Oda olmasına yönelik protokol imza altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
