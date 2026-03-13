Haberler

Vali Makas'tan 14 Mart Tıp Bayramı tebriği

Güncelleme:
Düzce Valisi Mehmet Makas, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve onların toplum sağlığındaki önemli rolünü vurguladı. Pandemi dönemindeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve beraberindeki sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Makas, toplum sağlığını korumak için gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının pandemi başta olmak üzere birçok zorlu süreçte büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Vali Makas, insan hayatına dokunan bu kutsal mesleğin temsilcilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DÜZCE

500

