Vali Selçuk Aslan'dan İl Genel Meclisi'ne veda ziyareti

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, veda ziyaretleri kapsamında İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi ve kente sunduğu hizmetler için teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, veda ziyaretleri kapsamında İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Düzce İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Vali Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Görev süresi boyunca İl Genel Meclisi ile tam bir uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Aslan, çalışmalardan dolayı teşekkür ederek meclis üyeleriyle vedalaştı.

Ziyarette konuşan İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Vali Selçuk Aslan'a kente sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Koç, "Vali Selçuk Aslan ile ilimizin gelişimi adına uyumlu ve verimli bir çalışma süreci yürüttük. Düzce'mize sunduğu katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Programın sonunda İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç tarafından Vali Selçuk Aslan'a kente hizmetlerinin anısına hediye takdim edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
