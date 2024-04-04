Üye Girişi
Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Sağlık Müdürü Yılmaz'ın babasını ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın babası Kurra Hafız Fahri Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yasin Yılmaz'ın babası Seyh'ül Kurra Hafız Fahri Yılmaz, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Böbrek taşları alınan Fahri Yılmaz'ın ameliyatı başarılı geçti. Sağlık durumu iyi olan Yılmaz'ı ziyaret eden Vali Selçuk Aslan geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da hazır bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Fahri Yılmaz Selçuk Düzce Valilik Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title