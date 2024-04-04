Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Sağlık Müdürü Yılmaz'ın babasını ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın babası Kurra Hafız Fahri Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yasin Yılmaz'ın babası Seyh'ül Kurra Hafız Fahri Yılmaz, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Böbrek taşları alınan Fahri Yılmaz'ın ameliyatı başarılı geçti. Sağlık durumu iyi olan Yılmaz'ı ziyaret eden Vali Selçuk Aslan geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da hazır bulundu. - DÜZCE