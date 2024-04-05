Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi Personeliyle İftar Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi'nde görev yapan personelle iftarda bir araya geldi. Düzce'ye çok güzel hizmetler yapan özel idare çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik etti.

Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi'nde görev yapan personelle birlikte iftar yaptı. İftar programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Genel Meclisi Üyeleri ve İl Özel İdaresinde görev yapanlar katıldı.

İl Özel İdaresinin tüm mensuplarının gösterdiği gayret ve özveriyi takdirle karşıladıklarını belirten Vali Aslan "Düzce İl Özel İdaresinde ben şunu gördüm, tüm arkadaşlarımız da ciddi bir özveri, vizyon ve enerji var. Düzce'ye çok güzel hizmetler yapılmış. 51 İl Özel İdaresi şu anda idare hukuk sisteminde yürürlükte. En iyi 5 taneden bir tanesi Düzce'dir derim. Hatta en iyi 3 taneden bir tanesi de Düzce'dir derim. Personeliyle, yönetimiyle, meclisiyle çok güzel bir uyum içerisinde çalışma yapılmış. Geçmişten bugüne gelen valilerimiz, genel sekreterlerimiz meclis başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve kurumunuzun her şeyi olan personelimizin bu başarıda emeği var, alnının teri var. Herkesi canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün nefes aldığımız, yaşadığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız bu şehir torunlarımızdan emanettir. Coğrafyamızın güzelliğini koruma noktasında özveri gösterelim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE