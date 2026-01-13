Haberler

Düzce Valisi Aslan'dan veda ziyaretleri


Mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentteki kurumlara veda ziyaretlerinde bulundu, güvenlik güçlerine teşekkür etti ve kurumlar arası iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentteki kurumlara veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Aslan, ziyaretler kapsamında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Aslan, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına yürütülen çalışmalardan dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisine de giden Aslan, burada kurum yetkilileri ve meclis üyeleriyle görüştü. Ziyaretlerde, görev süresi boyunca hayata geçirilen kırsal altyapı, yol ve içme suyu yatırımları ile kurumlar arası iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

Vali Aslan, kente yapılan hizmetlerdeki katkılarından dolayı kurum çalışanlarına ve meclis üyelerine teşekkür ederken, kurum temsilcileri de Aslan'a yeni görevinde başarı diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel





