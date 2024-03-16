Düzce Valisi Selçuk Aslan, askerlerle iftar açtı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde vatani hizmetini yapan askerlerle birlikte orucunu açtı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'de vatani görevini yapan askerlerle Jandarma Komutanlığında iftarda bir araya geldi. Vali Aslan ilk olarak askerlerle sohbet ederken okunan ezan ile birlikte orucunu açtı. İftara Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Müftü Osman Aydın'da katıldı. Yenilen yemeğin ardından yapılan dua ile program son buldu.

Vali Aslan, "Bugün iftarda; Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Askerlik Şubesinde vatani hizmetini yapan Mehmetçiklerimizin misafiriydik. Her biri vatan coğrafyasının farklı bir vilayetinden gelmiş, Ramazanlarını kutladık. Farklı hayalleri, farklı hedefleri olan Mehmetler; yolları açık olsun" dedi. - DÜZCE