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Düzce Valisi Makas, Kızılelma Derneğine malzeme desteği törenine katıldı

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Düzce Valisi Makas, Kızılelma Derneğine malzeme desteği törenine katıldı
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Kızılelma Kritik Müdahale Kapasite Projesi kapsamında Kızılelma Arama ve Kurtarma Derneğine sağlanan malzeme desteği, Düzce Valisi Mehmet Makas'ın katıldığı törenle teslim edildi. Vali Makas, gönüllü dernek üyelerine ve AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, "Kızılelma Kritik Müdahale Kapasite Projesi" kapsamında Kızılelma Arama ve Kurtarma Derneğine sağlanan malzeme desteğinin teslim törenine katıldı.

Valilik himayelerinde, AFAD İl Müdürlüğü ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kızılelma Kritik Müdahale Kapasite Projesi" kapsamında Kızılelma Arama ve Kurtarma Derneğine çeşitli malzeme desteği sağlandı. Desteğin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Makas, afetlere müdahale çalışmalarında gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapan dernek üyelerine teşekkür etti. Makas, arama ve kurtarma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan gönüllülerin yanı sıra eğitim çalışmalarını yürüten AFAD görevlilerine de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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