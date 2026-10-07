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Düzce Valisi Makas başkanlığındaki toplantıda projelerin son durumu ele alındı

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Düzce Valisi Makas başkanlığındaki toplantıda projelerin son durumu ele alındı
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Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Düzce Valiliğinde haftalık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlama aşamasındaki projelerin son durumu ele alındı.

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Düzce Valiliğinde, Vali Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlama aşamasında bulunan projelerin son durumu değerlendirildi. Vali Makas, projelerde gelinen aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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