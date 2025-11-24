Düzce Valisi, Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan emekli öğretmenleri unutulmadı tek tek ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Vali Selçuk Aslan birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan Emekli öğretmenler Sabri Güven, Rafet Engin evlerinde ziyaret ederek 'Öğretmenler Gününü' kutladı.

Aslan, emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. - DÜZCE