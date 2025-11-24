Haberler

Düzce Valisi, Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan emekli öğretmenleri unutulmadı tek tek ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Vali Selçuk Aslan birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan Emekli öğretmenler Sabri Güven, Rafet Engin evlerinde ziyaret ederek 'Öğretmenler Gününü' kutladı.

Aslan, emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
