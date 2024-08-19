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Düzce Valisi Atatürk Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif ünitelerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Aslan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hastane personeliyle bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ve palyatif ünitelerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Aslan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi içerisinde oluşturulan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ve ameliyathaneleri ile anjiyo, diğer yoğun bakım ve palyatif ünitelerinin inşaatı hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalarla; 10 olan ameliyathane sayısı 12'ye, 89 olan yoğun bakım yatak sayısı 112'ye, 24 olan palyatif ünitesi yatak sayısı 36'ya çıkarılacak.

Çalışmalar hakkında Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yetkililerden bilgi alan Vali Selçuk Aslan, hastane personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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