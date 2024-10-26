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Düzce Üniversitesi ve TÜRKSOY İş Birliği Protokolü İmzaladı

Düzce Üniversitesi ve TÜRKSOY İş Birliği Protokolü İmzaladı
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Düzce Üniversitesi, TÜRKSOY ile akademik ve kültürel iş birliği protokolü imzalayarak Türk kültürünün korunması ve yaygınlaştırılması için projeler geliştirecek.

Düzce Üniversitesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile akademik ve kültürel iş birliği protokolü imzaladı.

Türk dünyasının UNESCCO'su olarak bilinen TÜRKSOY hizmet binasında gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜRKSOY adına ise Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf imzaladı. İmza töreninde Düzce Üniversitesi'nden Genel Sekreter Nihat Yıldız da yer aldı.

Düzce Üniversitesi'yle TÜRKSOY arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol; kültür, sanat ve akademik alanlarda ortak proje ve etkinlikler düzenleme, Türk kültürü ve mirasını koruma, bu alanda çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler gerçekleştirme, öğrencilere yönelik staj ve eğitim programları hayata geçirme gibi konuları kapsıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılmasına da özel önem verdiğini vurgulayarak iş birliği protokolünün her iki kuruma hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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