Düzce Üniversitesi Turizm Topluluğu'ndan Akçakoca Gençlik Merkezi'ne Ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde bulunan Turizm Topluluğu, Akçakoca Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde kurulan Düzce Üniversitesi Turizm Topluluğu, okul çevresinde yapacağı projeler ile ilgili Akçakoca Gençlik Merkezini ziyaret etti. Merkez Müdürü Nihan Kırca ile bir araya gelen topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Caner Kaya ve Turizm Topluluğu öğrencileri projeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Dönem içerisinde yapılacak olan projeleri ortak yapılması için gerekli görüşmelerde sağlandı. - DÜZCE