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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden migren hastalığına yönelik eğitim programı

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak, hastaların çalışma alanlarında yaşam kalitesini yükseltmek ve migrenle mücadele eden iş insanlarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla, idari ve akademik personelin katıldığı 'Migren Dostu İş Yeri' adlı eğitim programı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak, hastaların çalışma alanlarında yaşam kalitesini yükseltmek ve migrenle mücadele eden iş insanlarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla, idari ve akademik personelin katıldığı "Migren Dostu İş Yeri" adlı eğitim programı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen programda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Burcu Polat sunumunda; migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri, genel baş ağrısı ile migrenin farkı, migreni tetikleyen faktörler, migren atakları, koruyucu tedaviler ve migren ile birlikte görülen diğer hastalıklar hakkında bilgiler verdi.

Dünyada her yedi kişiden birinde, ülkemizde ise her beş veya altı kişiden birinde görülen, hayatı karanlığa mahkum eden, dayanılmaz baş ağrılarına sebep olan migrenin basit bir baş ağrısı hastalığı olmadığını belirten Doç. Dr. Burcu Polat, kadınlarda erkeklere göre iki, üç kat daha fazla görüldüğünü dile getirdi.

"Baş ağrısı ile birlikte bulantı veya mide rahatsızlığı hissediyor, ışıktan rahatsız oluyorsanız veya baş ağrısı yüzünden iş yerinden bir gün izin alıyorsanız mutlaka bir nöroloğa başvurun" şeklinde konuşan Polat, bazı ağrı kesicilerin, yiyeceklerin, günlük alışkanlıkların, özellikle stresin, klima, lodos, ses, elektronik eşyaların, ekran parlaklığının migreni tetiklediğini sözlerine ekledi.

Sunumunun son bölümünde migren tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaşan Burcu Polat, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını noktaladı. Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından verilen "Migren Dostu İş Yeri Belgesi" takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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