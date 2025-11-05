Düzce Üniversitesi Öğrencileri 'Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni' Projesiyle İkincilik Ödülü Kazandı

Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu öğrencilerinden oluşan SilentLink takımı, ikinci olarak büyük başarı kazandı.

Yaklaşık 270 takım arasından son 10 takım arasına adını yazdırarak finale kalan Düzce Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'daki Microsoft Ofisi'nde düzenlenen onsite final yarışmasında ikincilik ödülü kazanmanın gururunu yaşadı. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Furkan Erdoğan, Emre Yörük, Ömer İğde ve Taylan Işık'tan oluşan takım, "Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni" projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Engelli bireylerin bankacılık ve dijital iletişim süreçlerinde yaşadığı zorluklara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan yarışmada, "Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çevirmeni" projesiyle; işitme engelli bireylerin video görüşmelerinde yaptıkları işaret dilini anında metne çeviren Düzce Üniversitesi öğrencileri, aynı zamanda müşteri hizmetinden gelen sesleri metne de çevirerek, iletişim sürecini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi başardı.

Projeyi kısa sürede uygulanabilir bir MVP olarak hayata geçiren öğrenciler, teknolojiyi sosyal fayda ile birleştirerek engelli bireylerin dijital dünyadaki erişilebilirliğine katkı sağladıklarını dile getirdi. - DÜZCE