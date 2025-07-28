Düzce Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımı

Düzce Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımı
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Düzce Üniversitesi, Bulgaristan Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı. Ziyaret kapsamında Erasmus Değişim Programı anlaşması da yapıldı.

Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir akademik temasa daha ev sahipliği yaptı. Bulgaristan Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Krasimir Krastanov, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

İki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yapıldığı ziyaret programında; Düzce Üniversitesi, Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi ile Erasmus Değişim Programı Anlaşması ile Memorandum of Understanding (MoU) ikili iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram katıldı.

İmzalanan protokol ile; öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak eğitim programları, bilimsel araştırma projelerinde iş birliği, uluslararası kongre, sempozyum ve atölye organizasyonları, yayın, makale ve akademik materyal paylaşımı, ortak laboratuvar ve araştırma alanı kullanımı gibi birçok alanda akademik iş birlikleri hedeflendi.

Uluslararasılaşma vizyonunu kararlılıkla sürdüren Düzce Üniversitesi, küresel ölçekte akademik ağını genişletmeye ve nitelikli iş birlikleri ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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