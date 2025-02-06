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Düzce Üniversitesi'nden Sanayi ile İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi'nden Sanayi ile İş Birliği Protokolü
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Düzce Üniversitesi, sanayi firmalarıyla yaptığı iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitim iş birliği protokolü imzalanarak öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanları artırılıyor.

Düzce Üniversitesi, öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine yönelik sanayi firmalarıyla iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, PEKİNTAŞ Grup Yönetim Kurulu Üyesi Defne Olcay, PEKİNTAŞ Grup Genel Müdürü Derya Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara ile Düzce Teknopark personeli katıldı. İş birliği protokollerini; Nedim Sözbir, Defne Olcay, Derya Kaya imzaladı. Protokollerle, Düzce Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitimlerini sözleşme imzalanan firmalarda yapabilmelerine imkan sağlanıyor. Tarafların sorumlulukları ve iş birliği alanlarını kapsayan protokoller, uygulamalı eğitimde bulunan öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artışına katkı sağlaması amacıyla en az bir teknik mentör görevlendirilmesini de içeriyor.

Protokollerin hayırlı olmasını temenni eden Rektör Sözbir, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştireceğini ve donanımlarının artacağını belirterek sektörün ihtiyacı olan niteliklerde iş gücü yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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