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Düzce Üniversitesi'nden Köy Okuluna Sağlık Desteği

Düzce Üniversitesi'nden Köy Okuluna Sağlık Desteği
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Düzce Üniversitesi eczacılık topluluğu, 'Ecza dolabı olmayan köy okulu kalmasın' sloganıyla başlattıkları projede eczanelerden topladıkları ilk yardım malzemelerini Gölyaka Saçmalıpınar İlkokulu'na teslim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi eczacılık topluluğu ecza dolabı olmayan köy okulu kalmasın slagonu ile başlattıkları çalışmada eczanelerden topladıkları malzemeleri Gölyaka Saçmalıpınar İlkokulu'na verdiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi eczacılık topluluğu eczanelerden topladığı ilk yardım malzemelerini Gölyaka Saçmalıpınar İlkokulu'na teslim etti. Projeyle, öğrencilere acil durumlarda destek sağlamayı ve sağlık bilincinin artırması amaçlanıyor.

Gençlik merkezi üyeleri öğrenciler daha sonra ilkokul öğrencileriyle okulun bahçesinde çeşitli oyanlar oynadılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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