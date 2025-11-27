Düzce Üniversitesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Dayanışmayla Güçleniyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve Direnç" etkinliği düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dayanışmayla Güçleniyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve Direnç" başlıklı programda iki konferans gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Düzce Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Hacer Alemdar, "Kadınların Psikolojik Dayanıklılığı: Şiddete Karşı Dahili Gücümüz" konulu sunumuyla katılımcılara şiddetin psikolojik etkileri, güçlenme stratejileri ve dayanıklılık geliştirme yolları üzerine önemli bilgiler aktardı.

Programın devamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden polis memurları Hilal Alemdar ve Serpil Aklen tarafından "Kadına Şiddetle Mücadele ve KADES Uygulaması" hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara KADES uygulamasının kullanım alanları, acil durumlarda sağladığı güvenlik mekanizmaları ve farkındalık oluşturmanın önemi anlatıldı. Programda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kadına şiddetle mücadele çalışmaları da paylaşıldı.

DÜKAM, şiddetsiz bir toplum için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak etkinliğe katkı sunan tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bu tür çalışmaların devam edeceği mesajı verildi. - DÜZCE